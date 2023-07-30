مستشفى جزين الحكومي أعلن استقبال مرضى مستشفى صيدا

أعلن مستشفى جزين الحكومي في بيان، "البدء باستقبال المرضى من مستشفى صيدا الحكومي، في مختلف الاقسام، وذلك في ظل عدم استقرار الوضع الأمني في صيدا". (الوكالة الوطنية)

Advertisement