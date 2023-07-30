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لبنان

مستشفى جزين الحكومي أعلن استقبال مرضى مستشفى صيدا

Lebanon 24
30-07-2023 | 12:13
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 أعلن مستشفى جزين الحكومي في بيان، "البدء باستقبال المرضى من مستشفى صيدا الحكومي، في مختلف الاقسام، وذلك في ظل عدم استقرار الوضع الأمني في صيدا". (الوكالة الوطنية)
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