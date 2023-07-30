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لبنان

مأساة في أحد منتزهات الجنوب.. مقتل فتاة وإصابة 3 آخرين اليكم ما جرى!

Lebanon 24
30-07-2023 | 12:25
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تطور إشكال في أحد منتزهات ضفاف الليطاني- منطقة القاسمية الى إطلاق نار، وأدى الى مقتل فتاة فلسطينية وإصابة ثلاثة بجروح.

وحضرت الى المكان دورية من مخابرات الجيش، وأوقفت الفاعلين. (الوكالة الوطنية)
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