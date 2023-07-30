محافظ الجنوب أعلن توقف العمل في سرايا صيدا غداً

أعلن محافظ الجنوب منصور ضو في بيان " توقف عمل الإدارات الرسمية في سرايا صيدا يوم غد الاثنين، وذلك بسبب عدم استقرار الأوضاع في المدينة نتيجة استمرار الاشتباكات في مخيم عين الحلوة".

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