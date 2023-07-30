وهاب يعلّق على أحداث مخيم عين الحلوة.. ماذا قال؟

كتب رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب عبر منصة "إكس": "على الأخوة الفلسطينيين إحترام شروط الضيافة والحفاظ على أمن المخيمات والمحيط. أما الجيش فخط أحمر ممنوع المساس به".

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