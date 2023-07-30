المفتي سوسان: لوقف إطلاق النار فوراً في مخيم عين الحلوة

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توجه مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان بنداء الى المتقاتلين في مخيم عين الحلوة ناشدهم فيه المبادرة فوراً لوقف اطلاق النار.وقال سوسان: "في هذه الأيام الصعبة ومع هذه الإشتباكات في مخيم عين الحلوة ، وسقوط ضحايا وجرحى في هذا الصدام الذي لا معنى له الا العبث بأمن واستقرار المخيم والجوار والإلهاء عن القضية الأساسية قضية فلسطين.في هذا الوقت الذي يصعد العدو الإسرائيلي من اعتداءاته على الأخوة الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية في الداخل ، في جنين وغيرها واقتحام المسجد الأقصى والاعتداء اليه . يعز علينا ان نرى هناك في المخيم من الأخوة الفلسطينيين من يتصادمون ويصل الرصاص والقذائف الى قلب مدينة صيداأنا أسأل لمصلحة من ولأي هدف ولماذا هذا التقاتل . قد اختلف معك بالرأي ولكن تبقى القضية هي الأساس . ولا يصل الإختلاف الى القتل والى الدمار والى اطلاق القذائف والرصاص .ان صيدا اليوم بكل قواها وبمؤسساتها وبكل الحب لفلسطين ولأهلنا في فلسطين وفي مخيم عين الحلوة الذين ما شعرنا الا انهم اخوة يسيرون معنا ونسير معهم من اجل حقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمها حق العودة ، يعز عليها ان ترى ما تراه ..انني أقبّل رأس كل فلسطيني وارجوه ان يساعد على وقف اطلاق النار وفورا . يكفي ما يعانيه الشعب الفلسطيني وما تعانيه الأرملة والشيخ الكبير والطفل الصغير في حياتهم في هذا المخيم .فليتوقف الرصاص والقذائف فوراً .. ثم بعد ذلك فليتحمل كل واحد مسؤولية ما فعل !".