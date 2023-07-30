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لبنان

على اثر اشتباكات عين الحلوة.. بيان هام للجيش

Lebanon 24
30-07-2023 | 14:11
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 صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان التالي: "بتاريخ 30 / 7 / 2023، وعلى أثر وقوع اشتباكات داخل مخيم عين الحلوة - صيدا، سقطت قذيفة في أحد المراكز العسكرية كما تعرضت مراكز ونقاط مراقبة تابعة للجيش لإطلاق نار، ما أدى إلى إصابة عدد من العسكريين بجروح.
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تحذّر قيادة الجيش من مغبة تعريض المراكز العسكرية وعناصرها للخطر مهما كانت الأسباب، وتؤكد أن الجيش سيرد على مصادر النيران بالمثل".
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