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لبنان

بعد ارتفاع حدّة الاشتباكات في صيدا.. بيان هام من رئيس الجامعة اللبنانية

Lebanon 24
30-07-2023 | 14:18
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 أعلن رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران في بيان "إقفال فروع الجامعة في صيدا يوم غد الاثنين بسبب الاوضاع الامنية المستجدة في صيدا، وحرصاً على سلامة الطلاب والعاملين، على ان تصدر رئاسة الجامعة اللبنانية بيانات لاحقة وفق تطور الاوضاع، وهي تتمنى للجميع السلامة والأمان". (الوكالة الوطنية)
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