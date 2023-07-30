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لبنان

غادة عون: ادعيت بإساءة الأمانة وتبييض الأموال والإفلاس التقصيري

Lebanon 24
30-07-2023 | 14:39
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كتبت القاضية غادة عون عبر منصة "إكس": "لكل من اعتقد بأن النيابة العامة في جبل لبنان ستعيد له أمواله. اوضح ما يلي: الأموال لا يمكن أن تستعاد إلا بطريقتين: اما بإعلان إفلاس المصرف أو بصدور قانون ينظم طريقة إعادة هذه الاموال. النيابة العامة تدعي. وانا ادعيت بإساءة الأمانة وتبييض الاموال والافلاس التقصيري".
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واضافت: "عند الادعاء بالافلاس التقصيري على المدعي أن يتابع دعواه أمام القضاء المدني لتصفية المصرف. ملف القروض ال 9 مليار لا زال قيد النظر وقرار الحفظ لأحد المصارف كان لتحفيز الشفافية وحث سائر المصارف على رفع السرية المصرفية التي ستبين الحقيقة. والعمل جار حتى بالنسبة للمصرف موضوع الحفظ".
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