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لبنان

السفير السعودي وليد بخاري يلتقي تيمور ووليد جنبلاط في اليرزة

Lebanon 24
30-07-2023 | 14:49
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التقى السفير السعودي في لبنان وليد بخاري رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي تيمور جنبلاط ووالده الوزير السابق وليد جنبلاط.
 
النائب وائل أبو فاعور كشف ان اللقاء مع السفير وليد بخاري كان وديا وتم التطرق إلى مجمل الأمور على الساحة السياسية.
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وأشارت معلومات قناة "الجديد" الى انه لم يتم التطرق أبدا الى إسم الرئيس المقبل خلال اللقاء في اليرزة
 
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