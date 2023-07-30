Advertisement

لبنان

بدر: لضبط وتنظيم السلاح الفلسطيني داخل المخيمات

Lebanon 24
30-07-2023 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1092749-638263522697183591.jpg
Doc-P-1092749-638263522697183591.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رأى النائب نبيل بدر أن "ما تشهده مدينة صيدا من اشتباكات مسلحة خرجت نيرانها عن حدود مخيم عين الحلوة، لتصيب المواطنين العُزل وحواجز الجيش اللبناني هو أمر يصيب بلدنا وأمنه واستقراره وسيادته في مقتل".
Advertisement

وفي بيان له، قال نبيل إن "صيدا مدينة المقاومة والصمود والتي أخرجت من رحمها رفيق الحريري ومعروف سعد ونزيه البزري وكبار الشخصيات، أكبر من أن تكون ساحة للاقتتال بين أبناء القضية الأم، وهي القضية الفلسطينية". 
 

وختم بدر: "مع الجرح الكبير الذي أصاب صيدا اليوم، بات أكثر من ضروري أن تضع الدولة اللبنانية حداً لظاهرة السلاح المتفلت الذي يريد فرض سلطة أمر واقع والعبث بالأمن في بيروت وخارجها، كما على الدولة العمل على ضبط وتنظيم السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، كي تبقى فلسطين البوصلة والقضية التي نتمسك بها حتى النهاية".

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2023-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:54 | 2023-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:32 | 2023-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:59 | 2023-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:00 | 2023-07-30
17:30 | 2023-07-30
17:00 | 2023-07-30
16:59 | 2023-07-30
16:54 | 2023-07-30
16:40 | 2023-07-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website