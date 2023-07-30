بدر: لضبط وتنظيم السلاح الفلسطيني داخل المخيمات

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رأى النائب نبيل بدر أن "ما تشهده مدينة صيدا من اشتباكات مسلحة خرجت نيرانها عن حدود مخيم عين الحلوة، لتصيب المواطنين العُزل وحواجز الجيش اللبناني هو أمر يصيب بلدنا وأمنه واستقراره وسيادته في مقتل".وفي بيان له، قال نبيل إن "صيدا مدينة المقاومة والصمود والتي أخرجت من رحمها رفيق الحريري ومعروف سعد ونزيه البزري وكبار الشخصيات، أكبر من أن تكون ساحة للاقتتال بين أبناء القضية الأم، وهي القضية الفلسطينية".وختم بدر: "مع الجرح الكبير الذي أصاب صيدا اليوم، بات أكثر من ضروري أن تضع الدولة اللبنانية حداً لظاهرة السلاح المتفلت الذي يريد فرض سلطة أمر واقع والعبث بالأمن في بيروت وخارجها، كما على الدولة العمل على ضبط وتنظيم السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، كي تبقى فلسطين البوصلة والقضية التي نتمسك بها حتى النهاية".