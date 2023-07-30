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لبنان

حادثة أليمة.. هذا ما جرى في المنية اليوم

Lebanon 24
30-07-2023 | 15:16
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توفي المواطن زهير شعبان في العقد الخامس من العمر بعد ان قضى غرقاً داخل احد منتجعات المنية، وهو من سكان مدينة طرابلس - ابي سمراء.
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