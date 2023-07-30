في جرود الضنية.. هذا ما جرى اليوم

علقت سيارتان رباعية الدفع بداخلهما عائلات على احدى الطرق الفرعية الصخرية والوعرة في اعالي جرود بلدة جيرون - الضنية وفشل محاولاتهم بالخروج



على اثرها توجه عدد من ابناء الضنية بسيارات رباعية الدفع المجهزة ، حيث جرى سحبهما بنجاح دون تسجيل اي اصابات في الارواح.

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