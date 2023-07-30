الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في محيط هذه البلدات الجنوبية

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صدر عن قيادة الجيش ـــ "مديرية التوجيه" البيان الآتي: "بتاريخ 31 / 7 / 2023 ما بين الساعة 6:00 والساعة 14:00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام بتفجير ذخائر غير منفجرة في محيط البلدات الجنوبية التالية: عمرا، حولا، ميس الجبل، عرب اللويزة، عيتا الجبل، العباسية، عيتيت، برج الشمالي، يارون.وستقوم وحدة من الجيش اعتباراً من 9 / 7 / 2023 ولغاية 4 / 8 / 2023 ما بين الساعة 8:00 ولغاية الساعة 22:00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في مناطق كفرفالوس، حقل تدريب مزرعة حنوش ـــ حامات، بجدرفل، كفتون وجرد العاقورة ـــ حدث بعلبك، تتخللها رمايات بالذخيرة الخلبية والحية بواسطة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.لذا تدعو قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه".