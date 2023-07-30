بمناسبة ذكرى انفجار مرفأ بيروت... البابا فرنسيس يصلّي للبنان

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قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إنه يصلي من أجل إيجاد حل للأزمة في لبنان، مع اقتراب الذكرى السنوية الثالثة لانفجار مرفأ بيروت، التي تحل في الرابع من آب.وأضاف البابا بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي للمحتشدين في ساحة القديس بطرس: "ستصادف يوم الرابع من آب المقبل ذكرى مرور ثلاث سنوات على الانفجار المدمر في مرفأ بيروت. أجدد صلاتي من أجل الضحايا وعائلاتهم التي تبحث عن الحقيقة والعدالة".وأمل البابا بحسب موقع أخبار الفاتيكان أن "تجد أزمة لبنان المعقدة حلا يليق بتاريخ وقيم ذلك الشعب". (الوكالة الوطنية)