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لبنان

اشتباكات متقطعة في عين الحلوة.. اليكم آخر المستجدات مساء اليوم

Lebanon 24
30-07-2023 | 16:13
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تتواصل الاشتباكات المتقطعة داخل مخيم عين الحلوة على أكثر من جبهة، على وقع ارتفاع في عدد الاصابات والخسائر المادية.

وقد ادى ارتفاع وتيرة الاشتباكات مساء، إلى اشتعال النيران في مسجد زين العابدين في حي الطوارئ بالمخيم ، كما تسبب انفجارقذيفة  فوق مستوصف أبو مرعي في الهلاليه بتحطم زجاج في المبنى، وسادت حالة هلع بين سكان المنطقة".
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