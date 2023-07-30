البزري تابع الوضع في مخيم عين الحلوة.. واتصل بميقاتي ودبور

أجرى النائب الدكتور عبد الرحمن البزري اتصالات من أجل إحتواء تداعيات إشتباكات مخيم عين الحلوة.

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واتصل برئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وسفير دولة فلسطين اشرف دبور، وعدد من القيادات الفلسطينية، معتبرا أن "استمرار الإشتباكات ستكون لها تداعيات خطيرة أمنيا وسياسيا ومعيشيا".ودعا إلى "معالجة الموضوع بالسرعة القصوى منعا للتصعيد وحفاظا على أمن وسلامة الأهالي داخل وخارج المخيم".