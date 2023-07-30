خيارات حول الدور والحصّة

وُضعت على طاولة رئيس تيار سياسي، أثارت مواقفه الأخيرة جدلاً، مجموعة من الخيارات حول دوره وحصته في العهد الجديد في حال إنضم إلى مؤيدي مرشح حليفه القديم ــ الجديد، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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