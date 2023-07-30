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لبنان

رسالة من لقاء الدوحة

Lebanon 24
30-07-2023 | 17:30
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أبلغ لودريان القيادات التي إجتمع بها في زيارته الأخيرة رسالة من لقاء الدوحة مفادها أن إستمرار إهتمام الدول الخمس بالملف اللبناني يتطلَّب إنهاء القطيعة الحاصلة بين الأطراف السياسية اللبنانية، ومعاودة التواصل والتشاور بينها ولو على مستويات ثنائية في حال تعذُّر العودة إلى طاولة الحوار، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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