بيضون: لا مفرّ من الحوار غير المشروط

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رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب أشرف بيضون انه "لو استمع الفرقاء السياسيون الى نصيحة رئيس مجلس النواب نبيه بري، بالجلوس منذ اللحظة الأولى لدخول لبنان مدار الانتخابات الرئاسية، الى طاولة الحوار دون قيد او شرط، لما كان في لبنان اليوم شغورا رئاسيا، وذلك لأن الرئيس بري كان على دراية تامة لا بل على يقين وثقة، بأنه لا سبيل الى بر الأمان في هذا الاستحقاق، إلا من خلال حوار صريح وشفاف من شأنه إيجاد مساحة مشتركة بين الجميع تنتج رئيسا للجمهورية اللبنانية ولكل اللبنانيين".ولفت في تصريح لـ"الأنباء" الكويتية الى انه "في الوقت الذي بدأت فيه القوى السياسية، بتحوير بيان الاجتماع الخماسي الأخير في قطر، بما يتناسب ومصالحها الحزبية والسياسية، قرّر "الثنائي الوطني" اعتماد سياسة التريث الى حين عودة الموفد الفرنسي الخاص جان ايف لودريان الى لبنان، ليفرغ ما في جعبته من مستجدات وحلول، ليتبين للجميع أثناء الزيارة وبعدها، ان المبادرة الفرنسية لم تجهض كما حاول البعض تسويقه إعلاميا وخطابيا، ومازالت قائمة بكل بنودها ومندرجاتها، وقد سلكت مسارها الطبيعي والصحيح بدعوة الجميع الى حوار في أيلول المقبل، من اجل التوافق على مواصفات الرئيس وعلى البرنامج الرئاسي، وذلك ضمن مرحلة تحضيرية تنتهي بالذهاب الى مجلس النواب لانتخاب الرئيس".