27
o
بيروت
30
o
طرابلس
32
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
24
o
النبطية
23
o
زحلة
26
o
بعلبك
30
o
بشري
28
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مطالبة لبنانية بإزالة الفقرة حول توسيع حركة "اليونيفيل" من دون إبلاغ الجيش
Lebanon 24
30-07-2023
|
22:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": ترى أوساط ديبلوماسية مطّلعة بأنّ لبنان بات يعتمد لغة مغايرة في الأمم المتحدة، أكثر ديبلوماسية من السابق للحصول على مطالبه، سيما وأنّ لغة المواجهة لم تنجح. ففي العام المنصرم تضمّن قرار التجديد لليونيفيل رقم 2650، لغةً أعطت هذه القوّات هوامش واسعة في الإضطلاع بمهامها، لا سيما لجهة حريّة التنقّل والوصول، بصورة مستقلّة عن الدوريات المشتركة مع الجيش اللبناني ما انعكس توسيعاً نسبياً، أفلّه في النصّ، لمهام هذه القوّات. علماً أنّه ميدانياً لم تتبدّل الأحوال، وهناك التزام كامل لليونيفيل بقيادة الجنرال أرولدو لاثارو بالمهام المنصوص عليها في القرار 1701 وبالتنسيق التام مع الجيش. غير أنّ الولايات المتحدة تُحاول في كلّ عام، الإستفادة من هذه الجلسة لطرح تغيير ما في مهام "اليونيفيل" يصبّ لصالح "إسرائيل"، والتضييق على حزب الله.
Advertisement
وفيما يتعلّق بموقف لبنان من مسألة التجديد لولاية قوّات "اليونيفيل" في أواخر آب المقبل، فقد طالب لبنان بإزالة الفقرة التي تضمّنها قرار التجديد لها في العام الماضي (2022)، حول توسيع حركة القوّة الدولية في الجنوب، على ما أوضحت الاوساط ، نظراً لما قد تعنيه هذه الفقرة من إمكانية تحرّك القوّة الدولية في المنطقة الجنوبية، من دون إبلاغ الجيش أو من دون التعاون والتنسيق معه.
وأعرب لبنان في الوقت نفسه، عن استعداد الجيش اللبناني لمواكبة القوّة الدولية في تحرّكاتها، متمنياً عليها تأمين المحروقات له لمواكبة "اليونيفيل" في مهامها... غير أنّ هذا المطلب الأخير المتعلّق بتزويد الجيش بالمحروقات حصل الإعتراض عليه في جلسة الخميس المنصرم، لا سيما من قبل الصين، ما يعني أنّه لن يمرّ خلال جلسة التجديد لليونيفيل. أما السبب الأساسي للإعتراض عليه فلكي لا يُصبح هذا المطلب سابقة من نوعها، على ما أوضحت الاوساط، وتقوم بعض الدول الأخرى التي لديها قوات للأمم المتحدة بالمطالبة به لجيوشها في جلسات لاحقة..
وتحضيراً لجلسة التجديد لليونيفيل في آب المقبل، ذكرت الأوساط عينها، بأنّ بعثة لبنان الدائمة في نيويورك تقوم بالتنسيق الكامل مع وزير الخارجية عبد الله بوحبيب والوزارة بجهود مكثّفة على الأرض مع وفود كلّ دول مجلس الأمن، لا سيما حامِل القلم فرنسا التي شاركت في في صياغة مسودة قرار التجديد، والدول الدائمة العضوية من أجل العمل على لغة تخدم الهدف المشترك، وفق رؤية واضحة معدّة من وزارة الخارجية، فضلاً عن الديبلوماسية المكوكية التي يقوم بها بوحبيب ، الذي من المتوقّع أن يزور نيويورك لهذا الغرض في أواخر شهر آب المقبل لاستكمال الحشد في هذا السياق.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مُفاجأة عن قطعة الـ500 ليرة لبنانية.. هذا سعرها بالدُّولار في دولة عربيّة!
Lebanon 24
مُفاجأة عن قطعة الـ500 ليرة لبنانية.. هذا سعرها بالدُّولار في دولة عربيّة!
03:15 | 2023-07-30
30/07/2023 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ميريام فارس تُثير الجدل مُجدداً.. آخر إطلالة لها كادت تكشف الكثير! (صور)
Lebanon 24
ميريام فارس تُثير الجدل مُجدداً.. آخر إطلالة لها كادت تكشف الكثير! (صور)
02:59 | 2023-07-30
30/07/2023 02:59:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل حقيقة "صيرفة" ومصيرها.. هذا ما ستفعله بالدولار!
Lebanon 24
تفاصيل حقيقة "صيرفة" ومصيرها.. هذا ما ستفعله بالدولار!
03:00 | 2023-07-30
30/07/2023 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع جديد للدولار.. إليكم ما بلغه عصر اليوم
Lebanon 24
تراجع جديد للدولار.. إليكم ما بلغه عصر اليوم
10:24 | 2023-07-30
30/07/2023 10:24:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما فُقد لايام.. وُجد جثة خلف منزله
Lebanon 24
بعدما فُقد لايام.. وُجد جثة خلف منزله
06:27 | 2023-07-30
30/07/2023 06:27:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:30 | 2023-07-31
الرهان الفرنسي يتجدد: فرنجية و"تفاهم الطرفين"
01:15 | 2023-07-31
9 مليارات دولار في "المركزي"... ماذا يقول القانون عن الصرف من الاحتياطي الالزامي؟
01:47 | 2023-07-31
الحرارة إلى 40: الموجة الحارة الثالثة نحو لبنان.. هذا ما كشفه الأب خنيصر عن طقس أول آب
01:45 | 2023-07-31
إتفاق قوى المعارضة على أمر يخص "الاحتياطي الالزامي"
01:17 | 2023-07-31
البطريرك يوحنا العاشر من أميركا: نصلي من أجل سلام سوريا واستقرار لبنان
01:14 | 2023-07-31
في الجية... جريح بحادث سير
فيديو
سقط أرضا خلال حفل خطوبته.. شاهدوا الرقصة الأخيرة للشاب المصري قبل دقائق من وفاته (فيديو)
Lebanon 24
سقط أرضا خلال حفل خطوبته.. شاهدوا الرقصة الأخيرة للشاب المصري قبل دقائق من وفاته (فيديو)
04:14 | 2023-07-30
31/07/2023 08:52:24
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت بـ"الشورت": نانسي عجرم منزعجة على المسرح.. شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت بـ"الشورت": نانسي عجرم منزعجة على المسرح.. شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
00:54 | 2023-07-30
31/07/2023 08:52:24
Lebanon 24
Lebanon 24
لمناسبة الأول من آب.. اغنية لعاصي الحلاني: "لبنانك ممنوع اللمس"
Lebanon 24
لمناسبة الأول من آب.. اغنية لعاصي الحلاني: "لبنانك ممنوع اللمس"
12:21 | 2023-07-29
31/07/2023 08:52:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact