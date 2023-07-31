Advertisement

لبنان

وزير الثقافة يفتتح معرض الفن التشكيلي "أمل لبنان" في صوفر

Lebanon 24
31-07-2023 | 01:07
A-
A+
Doc-P-1092831-638263880125399045.jpg
Doc-P-1092831-638263880125399045.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
افتتح وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى، معرض الفن التشكيلي "أمل لبنان" الذي اقيم في أوتيل "صوفر الكبير" برعاية الوزارة وبالتعاون مع اتحاد بلديات الجرد الاعلى - بحمدون و"منتدى الفن التشكيلي"، وبمشاركة آكثر من مئتي فنانة وفنان تشكيلي من كل لبنان، وعدد من الفنانين العرب عرضوا لوحات  تنوعت بين "الكلاسيكية والواقعية والتجريدية والسريالية".
Advertisement
حضر الافتتاح الى جانب وزير الثقافة ممثل اتحاد بلديات الجرد الاعلى -بحمدون رئيس بلدية شارون مهنا البنا وأعضاء المجالس البلدية في الاتحاد ومؤسس المنتدى علي ناصر وحشد من المهتمين بالفن التشكيلي وأبناء منطقة صوفر والجوار.
وبعد جولة للوزير المرتضى في أرجاء المعرض، نوه "بهذا الكم من المشاركين وبجمالية اللوحات التي "تنوعت مواضيعها وتمازج ألوانها والتي تتبنّى مختلف أذواق الفنّانين ورؤاهم وأحاسيسهم."
كما تفقد مقر أوتيل "صوفر الكبير" وتوقف عند تفاصيل بنائه وأهميته التاريخية والثقافية والحضارية، لافتا الى "تميز هذا المكان تاريخيا على الصعيدين اللبناني والعربي عامة وعلى صعيد منطقة صوفر والجوار خاصة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:30 | 2023-07-31
01:15 | 2023-07-31
01:47 | 2023-07-31
01:45 | 2023-07-31
01:17 | 2023-07-31
01:14 | 2023-07-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website