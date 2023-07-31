وزير الثقافة يفتتح معرض الفن التشكيلي "أمل لبنان" في صوفر

افتتح وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى، معرض الفن التشكيلي "أمل لبنان" الذي اقيم في أوتيل "صوفر الكبير" برعاية الوزارة وبالتعاون مع اتحاد بلديات الجرد الاعلى - بحمدون و"منتدى الفن التشكيلي"، وبمشاركة آكثر من مئتي فنانة وفنان تشكيلي من كل لبنان، وعدد من الفنانين العرب عرضوا لوحات تنوعت بين "الكلاسيكية والواقعية والتجريدية والسريالية".

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حضر الافتتاح الى جانب وزير الثقافة ممثل اتحاد بلديات الجرد الاعلى -بحمدون رئيس بلدية شارون مهنا البنا وأعضاء المجالس البلدية في الاتحاد ومؤسس المنتدى علي ناصر وحشد من المهتمين بالفن التشكيلي وأبناء منطقة صوفر والجوار.

وبعد جولة للوزير المرتضى في أرجاء المعرض، نوه "بهذا الكم من المشاركين وبجمالية اللوحات التي "تنوعت مواضيعها وتمازج ألوانها والتي تتبنّى مختلف أذواق الفنّانين ورؤاهم وأحاسيسهم."

كما تفقد مقر أوتيل "صوفر الكبير" وتوقف عند تفاصيل بنائه وأهميته التاريخية والثقافية والحضارية، لافتا الى "تميز هذا المكان تاريخيا على الصعيدين اللبناني والعربي عامة وعلى صعيد منطقة صوفر والجوار خاصة".