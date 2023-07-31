إتفاق قوى المعارضة على أمر يخص "الاحتياطي الالزامي"

Advertisement

لفت مصدر نيابي مطلع الى أن إتصالات بين عدد من مكونات المعارضة حصلت في اليومين الماضيين وأفضت الى الإتفاق الشامل بين كل مكوناتها على عدم التجاوب مع طلب السماح لمن سيتولى حاكمية مصرف لبنان بالمس بالإحتياطي الإلزامي أو موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية.وقال: إن عددا من النواب المستقلين، إن حضروا الجلسة لن يصوتوا لصالح قوننة الصرف من الإحتياطي".وأشار الى "أن المعارضة ستعمل على التفاهم مع كتل أخرى من أجل عدم تأمين نصاب اي جلسة يمكن أن تمس بأموال المودعين والتفريط بما تبقى من اموال الاحتياطي".