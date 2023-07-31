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لبنان

في الجية... جريح بحادث سير

Lebanon 24
31-07-2023 | 01:14
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أفادت غرفة التحكم المروري عن سقوط جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية على أوتوستراد الجية باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة.
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