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لبنان

تسوية قيد الاعداد لملف الدوائر العقارية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
31-07-2023 | 02:15
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لفت مصدر إداري معني بملف الدوائر العقارية في جبل لبنان، وخاصةً في بعبدا والمتن وجونية، الى "أن تسوية قانونية بدأت تتبلور معالمها ما بين الدولة والموظفين من أجل حل الإشكالية التي أدت الى توقف الدوائر العقارية عن العمل بعدنا تم توقيف عدد كبير جداً من المواطنين وإستقالة عدد آخر لا يريد أبداً العودة الى الوظيفة.
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وعُلم أن هناك بادرة حسن نوايا حصلت من قبل المعنيين بإطلاق سراح أبرز الموظفين الموقوفين، وسيتم التفاوض مع الرافضين العودة الى العمل من أجل تأمين مطالبهم لتعود الدوائر الى العمل، نظرا لوجود خسائر كبيرة يومياً على خزينة الدولة وعلى القطاع الخاص والعقاري وكل تجارة تتصل بهذه الدوائر جراء الاقفال المستمر".
وختمت المعلومات "أن شهر أيلول قد يحمل حلا لازمة الدوائر العقارية" .


المصدر: لبنان 24

لبنان

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