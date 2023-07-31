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لبنان

البطريرك يوحنا العاشر من أميركا: نصلي من أجل سلام سوريا واستقرار لبنان

Lebanon 24
31-07-2023 | 01:17
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 توّج  بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس البطريرك يوحنا العاشر اليازجي زيارته للولايات المتحدة بقداس إلهي في المؤتمر الأنطاكي المنعقد في فينيكس-أريزونا، عاونه في الخدمة مطران الأبرشية سابا اسبر والأساقفة: توماس جوزيف وجون عبدالله وأنطوني مايكل ونقولا أوزون ولفيف من الكهنة والشمامسة. 
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وأكد البطريرك يوحنا العاشر في نهاية القداس "رسالة الكنيسة الأنطاكية في الشهادة للمسيح وتناول الوضع في الشرق الأوسط مصلياً من أجل سلام سوريا واستقرار لبنان وداعياً إلى انتخاب رئيس للبنان وإلى إلغاء سياسة العقوبات التي تستهدف الإنسان بالدرجة الأولى". 
ولفت البطريرك إلى "قضية المخطوفين ومنهم مطرانا حلب بولس يازجي ويوحنا ابراهيم، داعياً إلى إطلاقهما ووضع خاتمة لهذا الملف".
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