البطريرك يوحنا العاشر من أميركا: نصلي من أجل سلام سوريا واستقرار لبنان

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توّج بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس البطريرك يوحنا العاشر اليازجي زيارته للولايات المتحدة بقداس إلهي في المؤتمر الأنطاكي المنعقد في فينيكس-أريزونا، عاونه في الخدمة مطران الأبرشية سابا اسبر والأساقفة: توماس جوزيف وجون عبدالله وأنطوني مايكل ونقولا أوزون ولفيف من الكهنة والشمامسة.وأكد البطريرك يوحنا العاشر في نهاية القداس "رسالة الكنيسة الأنطاكية في الشهادة للمسيح وتناول الوضع في الشرق الأوسط مصلياً من أجل سلام سوريا واستقرار لبنان وداعياً إلى انتخاب رئيس للبنان وإلى إلغاء سياسة العقوبات التي تستهدف الإنسان بالدرجة الأولى".