الحرارة إلى 40: الموجة الحارة الثالثة نحو لبنان.. هذا ما كشفه الأب خنيصر عن طقس أول آب

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ في بوسطن المنخفض الهندي الموسمي سيعاود نشاطه فوق شبه الجزيرة العربية وتتراجع قيم ضغطه من 998hpa الى 994hpa، فتتمدد مجددا، موجات حارة نحو دمشق والبقاع كدرجة اولى لتتراوح درجات الحرارة خلال الاسبوع الاول من آب بين 36 و 40 درجة، امّا ساحلاً فبين 32 و 34 درجة مع نسبة رطوبة تصل الى 90% خلال فترات بعد الظهر.يتشكل الضباب بشكل محلي بين الحين والآخر على الجبال الغربية وتكون الاجواء لاهبة في الداخل.الحرارة على الساحل ليوم الثلاثاء: 32-33 نهاراً و 28 ليلاًفي البقاع: 35-36 نهاراً و 24 ليلاعلى الجبال 1200 متر: 29 نهاراً و 21 ليلاًعلى الجبال 2000 متر: 23 نهاراً و 16 ليلاًالرياح: جنوبية غربية سرعتها 05 كم في الساعةالضغط الجوّي: 1006hpaالرطوبة: 85%حالة البحر : منخفض الموج حرارة المياه 30 درجة .