أحداث "عين الحلوة"... مواقف نيابية ودعوات للتهدئة

تستمر الأحداث المُسلّحة في مخيم "عين الحلوة" في صيدا ومعها تستمر محاولات التهدئة ووقف اطلاق النار، وفي هذا الاطار تعددت المواقف من المسؤولين الداعية الى تحكيم لغة العقل.

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وجاءت أبرز المواقف لليوم الاثنين، على النحو الآتي:

الحجيري

حذّر النائب ملحم الحجيري في بيان، من "خطورة ما يحصل داخل مخيم عين الحلوة"، مناشدا المعنيين "العمل السريع لوقف فوري للاشتباكات العبثية حقنا للدماء"، معتبرا أن "أمن مدينة صيدا ومنطقتها ومخيم عين الحلوة وأمن اللبنانيين والفلسطينيين، هو خط أحمر، وممنوع العبث به، ولا يجب السماح للفتنة بين أبناء الصف الواحد أن تمر"، مطالبا "القيادات الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها وواجباتها في هذه اللحظة الحرجة".

وأشار إلى أن "الأمور كانت تميل للتهدئة وانهاء الاشتباكات، لكن اغتيال قائد الأمن الوطني الفلسطيني في منطقة صيدا أبو أشرف العرموشي مع مرافقيه، شكل تطورا بالغ الخطورة وفجر الوضع ونخشى من تدهوره على نطاق واسع"، سائلا "لمصلحة من هذا التقاتل، ومن هي الجهات التي تريد فتنة في المخيم وخرابه".

ورأى أن "انفجار الوضع في عين الحلوة أتى في توقيت مشبوه ونتائجه ستكون كارثية ما لم تتوقف الاشتباكات فورًا، وعلى المتقاتلين والعابثين بالأمن أن يعوا أي جريمة يرتكبوها في حق شعبنا اللبناني والفلسطيني على حد سواء وفي حق القضية الفلسطينية".

البزري

بدوره، حذر النائب عبد الرحمن البزري في حديث الى "صوت كل لبنان"، "مما يجري في مخيم عين الحلوة لأن منطقة صيدا حاضنة طبيعية للقضية الفلسطينية"، واستبعد "سيناريو تحويل هذه المنطقة الى بؤرة أمنية في هذه المرحلة"، موضحا ان "ما يحدث اليوم هو نتيجة الاسترخاء الأمني في محيط المخيم في الماضي ، والسماح بدخول بعض العناصر التي كانت لديها قضايا أمنية الى المخيم".



وأشار الى ان "رقعة الاشتباكات محصورة داخل المخيم وبعض ملحقاته، لكن الشظايا والقذائف المتفجرة الرصاص الطائش بلغت محيط المخيم وبعض المحال ، وأدت الى تسجيل عدد من الإصابات"، وكشف عن "قيام معظم قوى وفاعليات المنطقة منذ يوم أمس بالتواصل مع القوى الامنية والجيش ، ورئاسة الحكومة لإيجاد صيغة تجعل الفصائل المتورطة في هذه الاشتباكات التوقف عن إطلاق النار، لأن الحل سياسي بالدرجة الأولى "، آملا في أن" يكون هذا اليوم يوما إيجابيا".

ابو زيد

وفي سياق متصل، قال النائب السابق أمل أبو زيد: "ما شهده مخيم عين الحلوة من اشتباكات هزّ الاستقرار الداخلي وعرّض أمن مدينة صيدا والجوار للخطر. المطلوب من الفصائل الفلسطينية احترام السيادة اللبنانية وعدم استخدام المخيمات لتصفية حسابات أو لتوجيه رسائل صاروخية".

مجلس علماء فلسطين

استنكر رئيس الهيئة الاستشارية والناطق الرسمي لمجلس علماء فلسطين الشيخ الدكتور محمد صالح الموعد ما يدور من اشتباكات في مخيم عين الحلوة، وطالب في تصريح بـ"وقف إطلاق النار فورا والتحقيق لمعرفة المعتدين وتسليمهم للسلطات اللبنانية".

ودان "كل من يعمل ضد مصلحة المخيم ، لأنه بذلك يخدم المشروع الصهيوني في انهاء المخيمات وشطبها، ويحقق الأجندات الخارجية المضرة بالقضية الفلسطينية على حساب حق العودة وزرع الرعب والخوف بين الأهالي وتهجيرهم، وتعطيل حياتهم في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة"، وشكر كل "من سعى ويسعى الى وقف اطلاق النار والاشتباكات الدائرة في المخيم"، متسائلا إلى "متى ستبقى هذه المهزلة مستمرة بقتل الناس وتدمير وحرق محلاتهم ومنازلهم وسياراتهم؟، والى متى سيبقى المخيم رهنا للفوضى؟"، معتبرا أن "استمرار التقاتل في مخيم عين الحلوة خيانة لقضية فلسطين".



من جهة اخرى ، أجرى الموعد بطلب من رئيس المجلس البروفسور الشيخ حسين محمد قاسم، سلسلة اتصالات شملت قيادة حركة "فتح" والقوى الإسلامية والقوى والأحزاب اللبنانية وفاعليات سياسية ودينية صيداوية، لـ"وقف الاشتباكات المضرة بمصلحة المخيم وبالقضية الفلسطينية"، واكد أن "أمن المخيم واستقراره ينبغي أن يكون من أولويات القوى والأطياف الحريصة على بقائه".



وطالب الفرقاء بـ "العمل على حل المشكلة جذريا ونهائيا من دون مزايدات، وبوقف الاغتيالات والاشتباكات ومحاسبة المجرمين الذين كانوا سببا بالاشتباكات ومحاسبة الذين اغتالوا العميد العرموشي ومن معه لأي جهة انتموا وتسليمهم للقضاء اللبناني، وتحقيق المصالحات بين الناس والتعويض عليهم"، محذرا من "تململ واستياء الجوار اللبناني مما يدور من اشتباكات في المخيم وانعكاسه على أمن مدينة صيدا والمنطقة واستقرارها".

لقاء الأحزاب في البقاع

رأى "لقاء الأحزاب والقوى الوطنية والقومية في البقاع" في بيان، أن "اقتتال الإخوة الفلسطينيين في مخيم عين الحلوة، استهتار عبثي بدماء وتضحيات المقاومين الأبطال على أرض فلسطين وتأشيرة مرور مجانية للفتنة الصهيونية وأيادي الشر بالنفاذ الى أكثر من ساحة لاستنزاف الطاقات وهدرها في غير مكانها، وترويع ابناء المخيم الذين يعيشون في ظروف حياتية مأسوية".

وأهاب "بالقوى الفلسطينية كافة التحرك لوأد الفتنة في مهدها وتغليب لغة العقل ووضع حد لهذا النزف القاتل غير محمود العواقب، والارتقاء الى مستوى الروح الجهادية في فلسطين المنذورة لتحرير الارض والمقدسات، وبذل أقصى الجهود لحفظ أمن وكرامة أهلنا وأخواننا في المخيم".

ودان التعرض لمراكز الجيش اللبناني ورأى في ذلك "رسالة خطيرة في توقيتها واستهدافاتها وتطرح علامات استفهام كبرى حول الغرض من جر الجيش اللبناني الى بؤرة صراع لا تخدم إلا أعداء لبنان المتربصين به شرا وعلى رأسهم الكيان الصهيوني المأزوم وجوديا".