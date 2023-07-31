هذا ما ستشهده "صيرفة" اليوم.. وماذا عن الدولار؟

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أكدت مصادر مصرفيّة لـ "لبنان24" أنّ البنك المركزي سيلتزمُ اليوم بإصدار تسعيرة "صيرفة" كما كان يحصلُ بشكل دائم، موضحة أنّ هذا الأمر ساري المفعول اليوم باعتبار أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ما زال "أصيلاً" حتى منتصف ليل الإثنين - الثلاثاء.ووفقاً للمصادر، فإنّ حجم التداول على "صيرفة" قد يشهدُ هبوطاً إضافياً اليوم، مع وجود إمكانية للحفاظ على سعر الدولار عليها كما هو عند حدود 85500 أو تسجيل إنخفاضٍ طفيف مفاجئ.في غضون ذلك، سجّلَ سعر صرف الدولار، مساء أمس الأحد، إنخفاضاً إضافياً ملحوظاً حيث بلغ نحو 88 ألف ليرة.ويأتي هذا التراجع الملموس والمتكرر كثيراً خلال الأيام الأخيرة وسط حالة ترقب لما ستؤول إليه الأمور بعد 31 تموز، أيّ اليوم موعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والسياسة المالية التي سيتم اعتمادها بعد هذه المرحلة ومصير منصة "صيرفة".وعلى الرغم من الأزمات المالية والسياسية والأمنية التي طرأت مؤخراً، مع ما يحصل داخل مخيم عين الحلوة، يتوقع العديد من الخبراء الاقتصاديين استمرار انخفاض الدولار ليصل إلى 85 ألف وحتى إلى 80 ألف ليرة، فهل سيتحقق ذلك؟في هذا الإطار، يعتبر خبير اقتصادي عبر "لبنان24" إن "انخفاض الدولار هو نتيجة انعكاس المرحلة السابقة أي من خلال اعتماد سياسة تجفيف السوق من الليرة إضافة إلى دخول الدولارات إلى لبنان منذ بداية الصيف والانفاق الذي تتولاه بعض الجهات بالدولار لاحياء نشاطات عدة الأمر الذي يغذي السوق بالعملة الخضراء".وتابع: "منصة صيرفة استطاعت في مرحلة سابقة ان تستهلك كل الليرات في السوق إضافة إلى ان اللبنانيين خائفون من استحقاق 31 تموز الأمر الذي جعل العديد منهم يحجمون عن بيع أو شراء الدولار بهذا الظرف وذلك بانتظار ما ستحمله المرحلة المُقبلة اقتصاديا"، مشيراً إلى ان "الدولار اليوم لا يُعاني من ضغوط عليه لا سلبية ولا إيجابية".