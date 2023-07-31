تراجع في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول صباح اليوم

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انخفض سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 15 ألف ليرة والبنزين 98 اوكتان 16 ألف ليرة والمازوت 13 ألف ليرة وقارورة الغاز 6 الاف ليرة.وأصبحت الاسعار كالاتي:البنزين 95 أوكتان 1.696.000 ليرةالبنزين 98 أوكتان 1.734.000 ليرةالمازوت 1.480.000 ليرةالغاز 810.000 ليرة