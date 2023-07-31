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لبنان

فشل مساعي التهدئة في عين الحلوة.. ارتفاع وتيرة الاشتباكات والاضرار كبيرة (فيديو وصور)

Lebanon 24
31-07-2023 | 04:30
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توسعت قبل ظهر اليوم الإثنين دائرة الاشتباكات في مخيم عين الحلوة لتشمل جميع المحاور بما في ذلك الطوارئ والبركسات ورأس الأحمر والصفصاف وحطين تستخدم فيها الرشاشات الثقيلة والقذائف الصاروخية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

الاشتباكات مستمرة في "عين الحلوة"#لبنان https://t.co/mo6ASjBI0Y#lebanon24 pic.twitter.com/E0BSJk3Awl

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وأفيد عن عمليات خروج جماعية من المخيم جراء هذه الاشتباكات المُستمرة منذ يوم أمس الأحد.

وتسمع أصوات الطلقات النارية والقذائف الصاروخية، ما خلف أضرارا كبيرة في المباني.

ويتخذ الجيش تدابير أمنية مشدّدة أقفل من خلالها مداخل المخيم ومنع الدخول والخروج منه.

في هذا الوقت، تتواصل الإتصالات والمساعي من قبل القيادات الفلسطينية واللبنانية من أجل وقف التدهور الأمني والإشتباكات، وشارك في هذه المساعي السفير الفلسطيني أشرف دبور الذي وصل فجرا إلى مستشفى الهمشري واطمأن إلى صحة المصابين كما أجرى إتصالات مختلفة.

 

كما أجرت فاعليات صيداوية وقيادات لبنانية إتصالات للعمل على وقف اطلاق النار.

تزامناً، واصل اللواء منير المقدح وأمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية القيادي فتحي أبوالعردات المساعي للعمل على وقف فوري لإطلاق النار وعلى تسليم مرتكبي مجزرة امس لكن حتى الان دون جدوى.

وبحسب المعلومات الأولية فان الاشتباكات ادت حتى الآن الى وقوع 6 قتلى واكثر من 30 جريحاً.

 

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