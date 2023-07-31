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لبنان

شبكة لترويج المخدرات في الشويفات... هكذا تم توقيفها

Lebanon 24
31-07-2023 | 03:09
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي:
بنتيجة المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات حول قيام أشخاص مجهولين بتشكيل شبكة لترويج المخدّرات في مدينة الشّويفات، مستخدمين سيّارة نوع "هيونداي" لون أحمر.
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على إثر ذلك، كُلِّفَت شعبة المعلومات القيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف المتورّطين وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة تمكّنت الشّعبة من تحديد هويّاتهم، وهم: ح. ز. (مواليد عام 1994، لبناني) م ب. (مواليد عام 1996، لبناني) ع.م. (مواليد عام 1994، لبناني)
بتاريخي 20 و23-7-2023 وبعد عملية مراقبة دقيقة، رصدت إحدى دوريّات الشّعبة الأول والثاني على متن سيارة الهيونداي المذكورة في الشويفات فعملت على توقيفهما وضبط السيارة. كما تم توقيف الثّالث في منطقة البقاع وذلك بعد أن أقدم على إطلاق النّار من مسدّس حربي باتجاه عناصر الدوريّة، محاولًا الفرار، فتمّت السّيطرة عليه وتوقيفه وتجريده من سلاحه.
بتفتيشهم والسيّارة، تمّ ضبط ما يلي:
38 كيسًا بداخله مادّة الهيرويين
39 كيس واحد بداخله قطعة من مادّة حشيشة الكيف
كميّة من مادّة الهيرويين زنِتها حوالى 1،3غ
كميّة من مادّة حشيشة الكيف زِنتها حوالى 1،7غ
حبّة مخدّرة ومسدّس حربي، وبطاقة هويّة ضُبطت بحوزة الثّالث وهي عائدة لشقيقه.
بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسب إليهم لجهة ترويج المخدّرات لعددٍ كبير من الزبائن في الشّويفات على متن سيارة الثاني.
أجري المقتضى القانوني بحقّهم وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء، والعمل مستمرّ لتوقيف متورّطين آخرين.
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