دخانٌ أسود يُغطي أوتوستراد خلدة.. صورٌ من هناك وهذا ما حصل

غطت سحب الدخان الأسود أوتوستراد خلدة باتجاه بيروت، صباح اليوم الإثنين، وذلك بسبب إندلاع حريقٍ كبيرٍ في إحدى السيارات.

وعلى الفور، حضرت فرق الإطفاء إلى المكان وعملت على تطويق النيران وإخمادها.