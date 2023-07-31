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لبنان

دخانٌ أسود يُغطي أوتوستراد خلدة.. صورٌ من هناك وهذا ما حصل

Lebanon 24
31-07-2023 | 03:07
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غطت سحب الدخان الأسود أوتوستراد خلدة باتجاه بيروت، صباح اليوم الإثنين، وذلك بسبب إندلاع حريقٍ كبيرٍ في إحدى السيارات.
 
وعلى الفور، حضرت فرق الإطفاء إلى المكان وعملت على تطويق النيران وإخمادها.
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