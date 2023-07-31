Advertisement

لبنان

داخل مكتب نصرالله.. هذا ما جرى خلال معركة عين الحلوة

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
31-07-2023 | 03:15
A-
A+
Doc-P-1092884-638263952473894707.jpg
Doc-P-1092884-638263952473894707.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تُعوّل مصادر فلسطينية على تدخّل "حزب الله" لإنهاء المعركة القائمة في مُخيّم عن الحلوة، باعتبار أنَّ المسألة ترتبطُ بأمن مدينة صيدا التي تعتبرُ بوابة الجنوب.

المُفارقة أيضاً هي أنَّ ذروة الإشتباكات حصلت خلال ساعات إنتقال سكان الجنوب إلى بيروت مروراً بصيدا، الأمر الذي كاد يؤدي إلى تضرّر مركباتهم أو آلياتهم باعتبار أنَّه من الإجباري المرور في محيط المُخيّم المشتعل.
Advertisement

ووفقاً للمعلومات، فإنَّ الحزب نشطَ على خط إتصالاتٍ التهدئة بالتنسيق مع مختلف القيادات الفلسطينية، فيما تبيّن أنَّ الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله تلقى التقارير المرتبطة بما يجري وتم بحث التفاصيل بشكلٍ مستفيض خلال لقاءات إستثنائية حصلت، كما جرى تكليف مسؤولين رفيعي المستوى في الحزب تنسيق الإتصالات مع الجانب الفلسطيني بالتعاون مع "حركة أمل" لإنهاء التوتر بأسرع وقتٍ ممكن وإحتواء الموقف عبر تسوية تنتهي بتسليم متورطين في الإشتباكات إلى الدولة اللبنانية.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-07-31
04:30 | 2023-07-31
04:24 | 2023-07-31
04:39 | 2023-07-31
04:35 | 2023-07-31
04:30 | 2023-07-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24