كلاس: نرفع الصلاة ان يحمي الله الجيش ليبقى كل لبنان لكل اللبنانيين

قال وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال جورج كلاس، عبر حسابه على "إكس": "إِكْباراً لدور الجيش و تضحيات ابطاله، نقف وقفة مجد. وتمجيداً لقدسيات شهدائه التي لا تزال تعمد بالدم كرامة لبنان، نرفع الصلاة ان يحمي الله الجيش ليبقى كل لبنان لكل اللبنانيين".

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