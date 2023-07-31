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لبنان

كلاس: نرفع الصلاة ان يحمي الله الجيش ليبقى كل لبنان لكل اللبنانيين

Lebanon 24
31-07-2023 | 03:12
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قال وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال جورج كلاس، عبر حسابه على "إكس": "إِكْباراً لدور الجيش و تضحيات ابطاله، نقف وقفة مجد. وتمجيداً  لقدسيات شهدائه التي لا تزال تعمد بالدم كرامة لبنان، نرفع الصلاة ان يحمي الله الجيش ليبقى كل لبنان لكل اللبنانيين".
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