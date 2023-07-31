بعد تراجعه الكبير مساء أمس.. اليكم سعر صرف الدولار صباح اليوم

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم، ما بين 89.000 و89.500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما ما بين 88.800 و89.400 ليرة لبنانية للدولار الواحد