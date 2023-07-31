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لبنان

ليلة عشق من نوع آخر في كازينو لبنان.. "حكاية حب" لا تشبه اي حكاية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
31-07-2023 | 04:30
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لم تكن ليلة مهرجانات جونية امس، كغيرها من الليالي، اذ تحولت الى واحدة من اروع ليالي العشق والحب والاشتياق. 
فتحت عنوان "لبنان حكاية حب"  وفي اطار الجزء الثاني من احتفالية "لبناني أنا" ضمن "مهرجانات جونية الدولية"، كانت السهرة امس الأحد، أمسية وطنية لا تشبه أي عمل آخر، ابداعا، سحرا، ورسالة مباشرة إلى جيل الشباب: "تعلّق بأرضك" مهما كثرت مغريات الغربة.  
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فالشاعر المبدع نزار فرنسيس، خط كلمات القصائد التي غَزَت القلوب بصوت المغنية كارلا شمعون مختصرةً رحلة الصراع بين الهجرة والتضحية بالحب، وبين العودة إلى الوطن، جعل الجمهور يقف تصفيقاً أكثر من مرة في صالة السفراء في كازينو لبنان. 
هذه القصائد التي لامست قلوب المستمعين، أثرت فيهم بشكل كبير حيث كان لافتاً التفاعل العاطفي مع الشعر والأداء، حتى كاد الدمع يخون أحياناً الحاضرين، سيّما وأن كل بيت في لبنان بات يصلّي ليحظى بـ "حكاية حب" تعيد كل من هاجر إلى أرض الوطن. 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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