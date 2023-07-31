وفد من قيادة الجيش يقدم التهنئة للرئيس السابق عون

استقبل الرئيس السابق ميشال عون وفداً من قيادة الجيش برئاسة العميد بسام النابلسي، لتقديم التهاني بمناسبة عيد الجيش، وقد سلم الوفد للرئيس عون بطاقة معايدة من قائد الجيش العماد جوزاف عون.

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