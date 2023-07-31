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لبنان

وفد من قيادة الجيش يقدم التهنئة للرئيس السابق عون

Lebanon 24
31-07-2023 | 03:35
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استقبل الرئيس السابق  ميشال عون وفداً من قيادة الجيش برئاسة العميد بسام النابلسي، لتقديم التهاني بمناسبة عيد الجيش، وقد سلم الوفد للرئيس عون بطاقة معايدة من قائد الجيش العماد جوزاف عون.
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ميشال عون

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