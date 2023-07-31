وسط توتر عين الحلوة.. مسؤولٌ فلسطيني يُحدّد الجهة التي اغتالت العرموشي

قالَ قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان، اللواء صبحي أبو عرب إنّ "تنظيم جند الشام هو من اغتال العميد أبو أشرف العرموشي ومرافقيه في مخيم عين الحلوة يوم أمس الأحد".

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ومنذ يوم أمس، تتواصل الإشتباكات داخل المخيم بين حركة "فتح" الفلسطينية وتنظيمات إسلامية متشددة أبرزها "جند الشام"، وذلك على خلفية إغتيال العرموشي.

وكانت الإشتباكات بدأت يوم السبت الماضي عقب عملية قتل مسؤولٍ في إحدى التنظيمات يدُعى "أبو قتادة" وذلك بعد إصابته بإطلاق نارٍ مباشر.

وحتى الآن، لم تُفلح الإتصالات في إنهاء التوتر القائم، وسط إصرار الفصائل الفلسطينية الأساسية داخل المخيم على إنهاء حالة التوتر ووقف إطلاق النار المستمر.

وخلال الساعات الماضية، جرى الإتفاقُ على تشكيل لجنة تحقيق فلسطينية، بإشراف هيئة العمل الفلسطيني المشترك، تسعى للوصول إلى الحقيقة بشأن اغتيال العرموشي ورفاقه، وتسليم الفاعلين إلى الأجهزة والسلطات الأمنية المختصة في الدولة اللبنانية.

من جهته، أعلن الجيش إصابة عدد من العسكريين إثر تعرّض مراكز ونقاط مراقبة تابعة له لإطلاق نار، مؤكّداً أنّه سيرد على مصادر النيران بالمثل.



أما الرئاسة الفلسطينية، فصرّحت بأنّ "المجزرة التي استهدفت قائد قوات الأمن الوطني في مخيمات صيدا، وعدداً من رفاقه تجاوز للخطوط الحمر"، معلنةً دعمها لما تقوم به الحكومة اللبنانية من أجل فرض النظام والقانون، بما يشمل المخيمات الفلسطينية.



وشدّدت الرئاسة الفلسطينية على أنّ ما جرى هو "عبثٌ في الأمن اللبناني، وأمن المخيم"، وأنّ ذلك يحدث مِن قِبَل "مجموعات إرهابية متطرفة دأبت على زجّ المخيم في أجندات النيل من الاستقرار".