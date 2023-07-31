Advertisement

لبنان

وسط توتر عين الحلوة.. مسؤولٌ فلسطيني يُحدّد الجهة التي اغتالت العرموشي

Lebanon 24
31-07-2023 | 03:23
A-
A+
Doc-P-1092892-638263968185994411.jpg
Doc-P-1092892-638263968185994411.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالَ قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان، اللواء صبحي أبو عرب إنّ "تنظيم جند الشام هو من اغتال العميد أبو أشرف العرموشي ومرافقيه في مخيم عين الحلوة يوم أمس الأحد".
Advertisement
ومنذ يوم أمس، تتواصل الإشتباكات داخل المخيم بين حركة "فتح" الفلسطينية وتنظيمات إسلامية متشددة أبرزها "جند الشام"، وذلك على خلفية إغتيال العرموشي.
وكانت الإشتباكات بدأت يوم السبت الماضي عقب عملية قتل مسؤولٍ في إحدى التنظيمات يدُعى "أبو قتادة" وذلك بعد إصابته بإطلاق نارٍ مباشر.
وحتى الآن، لم تُفلح الإتصالات في إنهاء التوتر القائم، وسط إصرار الفصائل الفلسطينية الأساسية داخل المخيم على إنهاء حالة التوتر ووقف إطلاق النار المستمر.
وخلال الساعات الماضية، جرى الإتفاقُ على تشكيل لجنة تحقيق فلسطينية، بإشراف هيئة العمل الفلسطيني المشترك، تسعى للوصول إلى الحقيقة بشأن اغتيال العرموشي ورفاقه، وتسليم الفاعلين إلى الأجهزة والسلطات الأمنية المختصة في الدولة اللبنانية.
من جهته، أعلن الجيش إصابة عدد من العسكريين إثر تعرّض مراكز ونقاط مراقبة تابعة له لإطلاق نار، مؤكّداً أنّه سيرد على مصادر النيران بالمثل.

أما الرئاسة الفلسطينية، فصرّحت بأنّ "المجزرة التي استهدفت قائد قوات الأمن الوطني في مخيمات صيدا، وعدداً من رفاقه تجاوز للخطوط الحمر"، معلنةً دعمها لما تقوم به الحكومة اللبنانية من أجل فرض النظام والقانون، بما يشمل المخيمات الفلسطينية.

وشدّدت الرئاسة الفلسطينية على أنّ ما جرى هو "عبثٌ في الأمن اللبناني، وأمن المخيم"، وأنّ ذلك يحدث مِن قِبَل "مجموعات إرهابية متطرفة دأبت على زجّ المخيم في أجندات النيل من الاستقرار".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-07-31
04:30 | 2023-07-31
04:24 | 2023-07-31
04:39 | 2023-07-31
04:35 | 2023-07-31
04:30 | 2023-07-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24