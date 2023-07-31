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لبنان

في هذه القرى والبلدات... الكهرباء غير متوفرة

Lebanon 24
31-07-2023 | 04:08
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ناشد أهالي عدد من قرى وسط البترون الجنوبي في بيان "وزارة الطاقة والمياه إعطاء التعليمات لمن يلزم من المعنيين بقطاع الكهرباء للعمل فورا على تصليح العطل الذي أصاب الشبكة، وأدى إلى انقطاع التيار الكهربائي منذ أكثر من 4 أيام".
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وأكد الأهالي "عدم القدرة على تحمل الانقطاع في ظل موجة الحر التي تضرب لبنان، والحاجة الملحة للتيار الكهربائي"، وأملوا "التجاوب والعمل على إعادة الكهرباء إلى القرى التي طالها الانقطاع في أالبترون، السرع وقت". 
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