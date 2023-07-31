في هذه القرى والبلدات... الكهرباء غير متوفرة

Advertisement

ناشد أهالي عدد من قرى وسط البترون الجنوبي في بيان "وزارة الطاقة والمياه إعطاء التعليمات لمن يلزم من المعنيين بقطاع الكهرباء للعمل فورا على تصليح العطل الذي أصاب الشبكة، وأدى إلى انقطاع التيار الكهربائي منذ أكثر من 4 أيام".وأكد الأهالي "عدم القدرة على تحمل الانقطاع في ظل موجة الحر التي تضرب لبنان، والحاجة الملحة للتيار الكهربائي"، وأملوا "التجاوب والعمل على إعادة الكهرباء إلى القرى التي طالها الانقطاع في أالبترون، السرع وقت".