وزير الاعلام استقبل السفير التركي في لبنان

Advertisement

استقبل وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري السفير التركي في لبنان علي باريش اولوصوي يرافقه مدير TIKA اونور غيز، وجرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، اضافة الى امكان المساعدة في بعض مواقع تلفزيون لبنان وتجهيزها.