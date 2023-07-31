Advertisement

لبنان

وزير الاعلام استقبل السفير التركي في لبنان

Lebanon 24
31-07-2023 | 04:39
A-
A+
Doc-P-1092928-638264005644123273.jpg
Doc-P-1092928-638264005644123273.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 استقبل وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري السفير التركي في لبنان علي باريش اولوصوي يرافقه مدير  TIKA اونور غيز،  وجرى البحث  في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، اضافة الى  امكان المساعدة في بعض مواقع تلفزيون لبنان وتجهيزها.
Advertisement

 
مواضيع ذات صلة
لجنة المال والموازنة تُقرّ قانون الصندوق السيادي اللبناني للنفط والغاز
lebanon 24
31/07/2023 15:14:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الناطق الرسمي باسم حركة حماس جهاد طه لـ"لبنان24": "حماس" تقوم بسلسلة لقاءات وإتصالاتٍ ونأمل أن تُسفر المسعي لوقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة بأسرع وقتٍ ممكن وتسليم المطلوبين المتورطين بالإشتباكات
lebanon 24
31/07/2023 15:14:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الناطق الرسمي باسم حركة حماس جهاد طه لـ"لبنان24": سنبقى على تعاونٍ وتواصل دائم ومستمر مع القيادات الرسمية اللبنانية وأمن المخيمات هو جزءٌ لا يتجزأ من أمن لبنان
lebanon 24
31/07/2023 15:14:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الناطق الرسمي باسم حركة حماس جهاد طه لـ"لبنان24": إنَّ مشروع المخيّمات في لبنان لا يرتبط سوى بأمرٍ واحد وهو بحق العودة المقدّس إلى أرض فلسطين
lebanon 24
31/07/2023 15:14:50 Lebanon 24 Lebanon 24

زياد مكاري

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-07-31
08:08 | 2023-07-31
08:00 | 2023-07-31
07:53 | 2023-07-31
07:48 | 2023-07-31
07:47 | 2023-07-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24