رسم "غرافيتي" لنقابة مصممي الغرافيك ضمن مهرجان "بنص جونية"

برعاية رئيس بلدية جونية ورئيس إتحاد بلديات كسروان-الفتوح جوان حبيش، وضمن فعاليات مهرجان «بنص جونية» نظمت نقابة مصممي الغرافيك في لبنان بالتعاون مع البلدية يوماً طويلاً للرسم «الغرافيتي» ساهم فيه ٥ من أهم رسامي هذا النوع من لبنان والخارج.

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وافردت بلدية جونية لهذا الحدث حائط ملعب مدينة الرئيس فؤاد شهاب ليكون موقعاً له، ويبلغ طول هذا الحائط حوالي ١٢٠ متراً. وتحدثت رحاب ذبيان المسؤولة عن تنظيم الحدث في النقابة قائلة: أن الرسم الغرافيتي هو فن قائم بحد ذاته، ورسم تعبيري حر، ولهذا الفن اربابه في لبنان، وقد جمعهم هذا المهرجان بالاضافة الى اثنين من الرسامين قدموا من البرازيل وقبرص ضمن ورشة عمل، ويقوم هذا الفن بالرسم على الجدران، إما على شكل احرف، او رسومات، معبرة عن واقع حياتنا بشكل جميل، وقد اشاد جميع زائري جونية بهذا الحدث المميز الذي أضفى لمسة جمالية على المهرجان، وفي نهاية الحدث جرى تقديم دروع تذكارية للفنانين المشاركين".