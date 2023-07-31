Advertisement

لبنان

رسم "غرافيتي" لنقابة مصممي الغرافيك ضمن مهرجان "بنص جونية"

Lebanon 24
31-07-2023 | 05:27
A-
A+
Doc-P-1092941-638264033695642724.jpg
Doc-P-1092941-638264033695642724.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 برعاية رئيس بلدية جونية ورئيس إتحاد بلديات كسروان-الفتوح جوان حبيش، وضمن فعاليات مهرجان «بنص جونية» نظمت نقابة مصممي الغرافيك في لبنان بالتعاون مع البلدية يوماً طويلاً للرسم «الغرافيتي» ساهم فيه ٥ من أهم رسامي هذا النوع من لبنان والخارج.
Advertisement
 
 وافردت بلدية جونية لهذا الحدث حائط ملعب مدينة الرئيس فؤاد شهاب ليكون موقعاً له، ويبلغ طول هذا الحائط حوالي ١٢٠ متراً. وتحدثت رحاب ذبيان المسؤولة عن تنظيم الحدث في النقابة قائلة: أن الرسم الغرافيتي هو فن قائم بحد ذاته، ورسم تعبيري حر، ولهذا الفن اربابه في لبنان، وقد جمعهم هذا المهرجان بالاضافة الى اثنين من الرسامين قدموا من البرازيل وقبرص ضمن ورشة عمل، ويقوم هذا الفن بالرسم على الجدران، إما على شكل احرف، او رسومات، معبرة عن واقع حياتنا بشكل جميل، وقد اشاد جميع زائري جونية بهذا الحدث المميز الذي أضفى لمسة جمالية على المهرجان، وفي نهاية الحدث جرى تقديم دروع تذكارية للفنانين المشاركين".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-07-31
08:08 | 2023-07-31
08:00 | 2023-07-31
07:53 | 2023-07-31
07:48 | 2023-07-31
07:47 | 2023-07-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24