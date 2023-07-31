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لبنان

أسامة سعد من مخيم عين الحلوة: يجب الضغط باتجاه وقف اطلاق النار

Lebanon 24
31-07-2023 | 05:23
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تفقد الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد النازحين من مخيم عين الحلوة ومنطقة التعمير في جامع الموصللي في مدخل عين الحلوة، يرافقه مدير مكتبه طلال أرقدان وناصيف عيسى " أبو جمال" عضو الأمانة السياسية في التنظيم، حيث يتواجد عدد كبير من النازحين.
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وقد اطمأن سعد على اوضاع النازحين، وشدد في كلمة له بعد جولته على أهمية وقف اطلاق النار وتسليم الجناة المطلوبين المسببين بهذه الأحداث الى السلطة اللبنانية، مؤكدا على أهمية  العض على الجراح للمساهمة بمعالجة الوضع.
 
وأضاف: "هناك ضحايا وجرحى وأضرار جسيمة لحقت باللبنانيين والفلسطينييين على حد سواء. وهذه أوضاع لا يمكن القبول بها، فمن يهدف لمشروع او سيناريو معين "يحكي بالسياسية" وليس على حساب حياة الناس وأرزاقهم. وأشار الى أن العدو الاسرائيلي موجود وله مصلحة بتفجير الأوضاع"، محذراً من "امتداد الوضع الى مناطق أخرى في حال عدم معالجته بشكل سريع وصحيح وجيد".
وطالب  الدولة اللبنانية عبر سلطاتها الأمنية والعسكرية بالاهتمام بالأمن خارج المخيمات ، وقال: "عم نشوف تفلتات وسلاح خارج المخيمات عم نعالج جوا.. حتى لا تمتد لبرا الى خارج المخيمات من التعمير لغير التعمير، وهذه المناطق من مسؤولية الدولة اللبنانية".
 
وختم مؤكدا على أن هذا الحادث يجب ألا يترك انعكاسات خطيرة على الأمن الوطني اللبناني ولا على أمن الشعب الفلسطيني ولا على القضية الفلسطينية. 
 
وكان سعد قد أجرى العديد من الاتصالات التي تهدف الى معالجة الأوضاع في المخيم، وسيعقد اجتماعا اليوم مع الفصائل الفلسطينية والأحزاب اللبنانية للضغط باتجاه وقف اطلاق النار وتسليم المطلوبين الى السلطلة اللبنانية.
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