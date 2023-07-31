طقس صيفي يسيطر على لبنان.. ماذا عن الحرارة؟

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وجاء في النشرة الاتي:



-الحال العامة: طقس صيفي معتاد مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة .



ملاحظة : نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية، ومن التعرض لأشعة الشمس المباشرة في ساعات الذروة وننصح بالإكثار من شرب السوائل وارتداء الالبسة القطنية.



ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تموز: في بيروت تتراوح بين 24 و32 درجة مئوية ولشهر آب بين 25 و 33 درجة. في زحــلـة تتراوح بين 18 و 34 درجة مئوية.



-الطقس المتوقع في لبنان: توقعت دائرة التقدييرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة، واستقرار درجات الحرارة عل الساحل والتي تكون ضمن معدلاتها الموسمية فيما ترتفع في الداخل وعلى المناطق الجبلية بحيث تتجاوز معدلاتها الموسمية ( بحدود درجتين تقريبا).وجاء في النشرة الاتي:-الحال العامة: طقس صيفي معتاد مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة .ملاحظة : نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية، ومن التعرض لأشعة الشمس المباشرة في ساعات الذروة وننصح بالإكثار من شرب السوائل وارتداء الالبسة القطنية.ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تموز: في بيروت تتراوح بين 24 و32 درجة مئوية ولشهر آب بين 25 و 33 درجة. في زحــلـة تتراوح بين 18 و 34 درجة مئوية.-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف على المرتفعات وفي الداخل.

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة واستقرار درجات الحرارة عل الساحل والتي تكون ضمن معدلاتها الموسمية، فيما ترتفع في الداخل وعلى المناطق الجبلية بحيث تتجاوز معدلاتها الموسمية ( بحدود درجتين تقريبا).

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وانخفاض طفيف في درجات الحرارة.

الخميس: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة، واستقرار درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل محدود على الجبال وفي الداخل.



-الحرارة على الساحل من 22 الى 32 درجة، فوق الجبال من 18 الى 27 درجة، في الداخل من 17 الى 36 درجة.



-الرياح السطحية: جنوبية غربية صباحا إلى شمالية غربية فترة بعد الظهر، سرعتها بين 10 و 35 كم/س.



-الانقشاع: متوسط ، يسوء أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب .



-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 75 %.



-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج الى مائج أحيانا، حرارة سطح الماء: 30 درجة.



-الضغط الجوي: 755 ملم زئبق.



-ساعة شروق الشمس: 5,48



-ساعة غروب الشمس: 19,40