مسلحون يفاجئون صحافيين في صيدا.. ما حصل مُرعب جداً!

علم "لبنان24" أنّ عدداً من الصحافيين والمصوّرين تعرض خلال الساعات الماضية لإطلاق رشقاتٍ نارية من مسلحين كانوا يتحصنون داخل مخيم عين الحلوة وسط الإشتباكات القائمة هناك.

Advertisement



ووفقاً للمعلومات، فإنَّ هؤلاء الصحافيين كانوا يحاولون الوصول إلى سطح مبنى عند مدخل المخيم لجهة مستشفى صيدا الحكوميّ عند مدخل حي الطوارئ الذي يشهدُ توتراً كبيراً، إلا أنَّ رشقات نارية فاجأتهم قبل أن ينجوا منها بعناية إلهيَّة.