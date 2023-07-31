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لبنان

مسلحون يفاجئون صحافيين في صيدا.. ما حصل مُرعب جداً!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
31-07-2023 | 05:56
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علم "لبنان24" أنّ عدداً من الصحافيين والمصوّرين تعرض خلال الساعات الماضية لإطلاق رشقاتٍ نارية من مسلحين كانوا يتحصنون داخل مخيم عين الحلوة وسط الإشتباكات القائمة هناك.
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ووفقاً للمعلومات، فإنَّ هؤلاء الصحافيين كانوا يحاولون الوصول إلى سطح مبنى عند مدخل المخيم لجهة مستشفى صيدا الحكوميّ عند مدخل حي الطوارئ الذي يشهدُ توتراً كبيراً، إلا أنَّ رشقات نارية فاجأتهم قبل أن ينجوا منها بعناية إلهيَّة.
 
 

المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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