دعوة للاعتصام امام "ضمان" طرابلس

دعا رئيس إتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال النقيب شادي السيد الى اعتصام أمام فرع ضمان طرابلس، في مدينة الميناء، العاشرة صباح الثلاثاء، رفضا لما آلت اليه أوضاع الضمان والمضمونين، وتراجع مستوى التقديمات، وما يعتمد من دولار الالف وخمسمئة، وتحول المضمونين الى متسولين على ابواب الضمان والى معوزين مطرودين عند أبواب المستشفيات، واستنكارا لما يحصل في مراكز الضمان من استهتار وترد للخدمات.

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ووجه السيد الدعوة لكل النقابات ورابطة موظفي الإدارة العامة والسائقين وكل المستفيدين من الضمان من مداومين ومياومين ومتعاقدين وعمال الفاتورة وغيرهم للمشاركة المعبرة لنطالب جميعا ببقاء الضمان ورفض إلغائه او تحطيمه وبحماية تعاونية موظفي الإدارة العامة وتحصين دورها.