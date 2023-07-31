Advertisement

لبنان

دعوة للاعتصام امام "ضمان" طرابلس

Lebanon 24
31-07-2023 | 06:07
A-
A+
Doc-P-1092958-638264056519472896.jpg
Doc-P-1092958-638264056519472896.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دعا رئيس إتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال النقيب شادي السيد الى اعتصام أمام فرع ضمان طرابلس، في مدينة الميناء، العاشرة صباح الثلاثاء، رفضا لما آلت اليه أوضاع الضمان والمضمونين، وتراجع مستوى التقديمات، وما يعتمد من دولار الالف وخمسمئة، وتحول المضمونين الى متسولين على ابواب الضمان والى معوزين مطرودين عند أبواب المستشفيات، واستنكارا لما يحصل في مراكز الضمان من استهتار وترد للخدمات.
Advertisement
ووجه السيد الدعوة لكل النقابات ورابطة موظفي الإدارة العامة والسائقين وكل المستفيدين من الضمان من مداومين ومياومين ومتعاقدين وعمال الفاتورة وغيرهم للمشاركة المعبرة لنطالب جميعا ببقاء الضمان ورفض إلغائه او تحطيمه وبحماية تعاونية موظفي الإدارة العامة وتحصين دورها.
 
 

لبنان

إقتصاد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-07-31
08:08 | 2023-07-31
08:00 | 2023-07-31
07:53 | 2023-07-31
07:48 | 2023-07-31
07:47 | 2023-07-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24