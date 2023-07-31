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لبنان

11 اصابة جديدة باشتباكات عين الحلوة

Lebanon 24
31-07-2023 | 05:40
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 لفت مدير مستشفى الهمشري في صيدا الدكتور رياض ابو العينين انه "تم ادخال 11 اصابة من مخيم عين الحلوة منذ الصباح من بينها اصابة حرجة". 

وكان المستشفى قد استقبل يوم امس 25 اصابة ليرتفع عدد اجمالي الجرحى الى 36 اصابة . 
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ولفت ابو العينين في اتصال مع "الوكالة الوطنية للاعلام الى ان" المستشفى في جهوزية كاملة للقيام بدوره الطبي والانساني وانه تم اخلاء الحالات الباردة افساحا في المجال امام الحالات الطارئة جراء الوضع الامني المستجد في عين الحلوة"، كاشفاً ان "المستشفى كان تعرض يوم امس لسقوط قذيفتين عليها نتيجة الاشتباكات". 
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