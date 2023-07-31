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لبنان

"ما يجري مشبوه".. ماذا قال مسؤولٌ بارز في "حماس" عن إشتباكات عين الحلوة؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
31-07-2023 | 06:32
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أكّد الناطق الرسمي بإسم حركة "حماس" في لبنان جهاد طه لـ"لبنان24" إنَّ "الإتصالات مستمرّة بين مختلف الفصائل الفلسطينية لوقف نزيف الدم في مخيم عين الحلوة"، وقال: "نؤكد على وحدة الصف الفلسطيني لإنهاء حالة التوتر القائمة، وما يجري في عين الحلوة مشبوه ويخدم أجندات تضربُ القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين ونُحذر من خطورة هذا الأمر".
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ولفت طه إلى أنَّ "هناك علامات إستفهام كثيرة حول ما يجري"، آملاً أن "تكون الحلول سريعة حفاظاً على سلامة أهلنا وشعبنا في عين الحلوة"، وأضاف: "لدينا حرصٌ كبيرٌ جداً على أمن وسلامة مدينة صيدا التي تحتضنُ الفلسطينيين والعلاقة مع اللبنانيين راسخة ومتينة".

كذلك، شدّد طه على أنَّ "مشروع المخيّمات في لبنان لا يرتبط سوى بأمرٍ واحد وهو بحق العودة المقدّس إلى أرض فلسطين"، مؤكداً أهميّة التعاون والتواصل الدائم والمستمر مع القيادات الرَّسمية اللبنانية، وقال: "أمن المخيمات هو جزءٌ لا يتجزأ من أمن لبنان".

وختم: "إنّ حركة حماس تقوم بسلسلة لقاءات وإتصالاتٍ لمتابعة الأوضاع، ونأمل أن تُسفر المسعي لوقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة بأسرع وقتٍ ممكن وتسليم المطلوبين المتورطين بالإشتباكات".

المصدر: خاص "لبنان 24"

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