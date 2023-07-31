شخصيات سياسية ودينية هنأت الجيش بعيده

توجه رئيس مجلس النواب نبيه بري، لمناسبة الأول من آب عيد الجيش اللبناني بالتهنئة لقيادة الجيش قائداً وضباطاً ورتباءاً وجنوداً، منوهاً بـ"التضحيات التي قدمتها في سبيل وحدة لبنان وصون سيادته وسلمه الأهلي".

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وقال: "المعايدة الحقيقية لهذه المؤسسةالوطنية الجامعة بأن تستحضر جميع الأطراف السياسية ثالوث مؤسسة الجيش في الشرف والتضحية والوفاء من أجل لبنان وتحرير ما تبقى أرضه من الإحتلال الإسرائيلي وإنقاذه وحفظه وطناً لجميع أبنائه" .



كما اتصل الرئيس بري بالعماد جوزاف عون مهنئاً بعيد الجيش.

من جهته، توجّه عضو تكتّل "الاعتدال الوطني" النّائب وليد البعريني، بالتحية للجيش اللبناني في عيده، داعيًا الى "إنصاف أبطال هذه المؤسسة الذين يقومون بمهماتهم بروح وطنية عالية ومسؤولية كبيرة رغم الاجحاف بحقهم".



وأكد "الرّهان الدائم على المؤسّسة العسكرية والمؤسسات الأمنية كافة لضبط الأمن والحفاظ على الحد المقبول من الاستقرار في هذا الظرف الصّعب".

بدوره، هنأ النائب السابق طارق المرعبي عبر حسابه على "تويتر" الجيش اللبناني في عيده وكتب:" سيبقى الجيش اللبناني رغم كل الازمات والصعاب شامخا بالصمود والتضحيات متصديا لكل من يريد العبث بامن الوطن والمواطن .



‏في عيده نتذكر شهدائه الذين سقطت دماؤهم الزكية من اجل لبنان. ‏تحية للقيادة والضباط والرتباء والجنود على امل ان ياتي العيد القادم ويكون لبنان وطنا معافى".

الى ذلك، حيا رئيس المجلس الوطني الارثوذكسي روبير الأبيض الجيش اللبناني قائدًا وضباطا" ورتباءً وعسكريين، مقدرا تضحياتهم الكبيرة تجاه الوطن. وقال في تصريح: "الوطن بدون جيش مثل الارض بدون حارس. انتم حراس هذا الوطن. بكم نفتخر وبكم نرفع رؤسنا يا حماة الوطن واستقلاله. ومعكم نبقى رافعين علم وطننا الحبيب لبنان. ولا بد من ان نستذكر كل شهداء الجيش الذين سقطوا خلال تقديم واجبهم الوطني وروي بدمائهم تراب الارز والوطن ليبقى رائداً ومنارةً للعالم".





أضاف: "نأمل بإنقاذ هذا الوطن وشعبه من الوضع المزري والازمة الاقتصادية والاجتماعية والتي أوصلتنا اليه الاحزاب والتيارات السياسية والطبقة الفاسدة".



ولفت الى "التعلم من الجيش اللبناني وقيادته الحكيمة المؤسسة الوحيدة التي حفاظت على كرامتها ووحدتها الوطنية ودفاعها على الارض والعرض بحروبها مع الطامعين وانتصارها على الارهابيين ودائماً يقف حكمًا بين المتصارعين من اهل الحكم والسياسيين والاحزاب".



ودعا الى "انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت"، قائلا: "نستطيع انقاذ وطننا وانقاذ سيادته وارضه. تخلوا عن ارتباطكم بالخارج واتحدوا من اجل كرامة ألشعب والوطن".

كما أبرق رئيس جمعية "قولنا والعمل" الشيخ الدكتور أحمد القطان الى قائد الجيش العماد جوزاف عون ومدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد الركن طوني صليبا بمناسبة الاول من آب.



وجاء في البرقية: "بإسمي وبإسم أعضاء جمعية " قولنا والعمل " نتقدم من جنابكم الكريم ومن المؤسسة العسكرية قيادة وضباط ورتباء ومجندين بأسمى آيات التهاني والمعايدة بمناسبة حلول العيد الثامن والسبعين لتأسيس الجيش اللبناني، وبهذه المناسبة يطيب لنا أن نعبر لكم عن خالص محبتنا وتقديرنا لدوركم الريادي في حفظ الأمن والأمان والإستقرار للبنان واللبنانيين جميعاً، من خلال حرصكم على حفظ الوحدة الوطنية، سائلين الله تعالى لكم دوام الصحة والعافية والتوفيق والتسديد والعمر المديد".

وأيضاً هنأت نقابة محرري الصحافة اللبنانية في بيان، الجيش اللبناني في عيده، واثنت على" الدور الكبير الذي يضطلع به في الدفاع عن سيادة لبنان واستقلاله واستقراره العام وأمنه من خلال التصدي لتعديات الجيش الاسرائيلي على طول الحدود مع لبنان ، وملاحقة عملاء إسرائيل وخلاياهم وتفكيكها، وفي مواجهة الإرهاب التكفيري.كما ملاحقة العصابات المنظمة التي تقوم بعمليات الخطف وطلب الفدية والتهريب".



اضاف البيان : "في عيد الجيش تستذكر النقابة باكبار شهداء الجيش الذين سقطوا على إمتداد لبنان، كل لبنان وتسأل لهم الرحمة، آملة في آن يستعيد لبنان استقراره السياسي والامني فتنتظم المؤسسات الدستورية في أقرب وقت ،ويتعزز الدور الوطني للمؤسسة العسكرية بما يسهل القيام بدورها على أكمل وجه".



