البيئة تنهي دراسة تقرير تقييم الأثر البيئي العائد لمشروع استكشاف النفط والغاز

Advertisement

انهت وزارة البيئة دراستها لتقرير تقييم الأثر البيئي العائد لمشروع استكشاف النفط والغاز في الرقعة ٩ (قانا ٣١-١) في المياه البحرية اللبنانية، والتي تقدمت به وزارة الطاقة والمياه في ١٧ تموز الجاري، والذي اخذ بعين الاعتبار اراء المشاركين في جلستين عامتين في ٣١ ايار الماضي في بيروت و١ حزيران الماضي في صور.وارسل وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين الى وزير الطاقة والمياه وليد فياض تقرير اللجنة الفنية المتضمن ١٦ صفحة من الملاحظات الواجب الإجابة عليها واعادتها الى وزارة البيئة لمراجعتها حسب الاصول للاستحصال على الموافقة النهائية للبدء بعمليات الاستكشاف.