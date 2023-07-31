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لبنان

بوحبيب استقبل سفير قبرص مودّعاً

Lebanon 24
31-07-2023 | 06:59
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 استقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب، سفير قبرص بانايوتيس كرياكو، في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الديبلوماسية في لبنان.
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